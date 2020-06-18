Прокуратура обжалует решение суда об освобождении Кочаряна под залог

Прокуратура обжалует решение Апелляционного суда об освобождении второго президента Армении Роберта Кочаряна под залог. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Прокуратура неоднократно заявляла, что находимся на этапе следствия, когда велики риски того, что подсудимый, будучи на свободе, может препятствовать расследованию уголовного дела путем незаконного воздействия на участвующих в уголовном процессе лиц, и кроме содержания под стражей, любая другая мера пресечения не может нейтрализовать риски надлежащего поведения подсудимого», - отметили в ведомстве.

Прокуратура также отметила, что после начала суда в этом плане ничего не изменилось, и этот вопрос несколько раз рассматривался в суде, где было подчеркнуто наличие этих рисков.

Отмечается, что генпрокуратура обжалует решение Апелляционного суда.

Напомним, что апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна 18 июня удовлетворил жалобу адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна. Суд постановил применить в отношении Р. Кочаряна залог в размере 2 млрд драмов.