Предстоящие на 17 июня мероприятия
18:58, Июнь 18, 2020
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21:34 «Рома» уволила спортивного директора Петраки
- 21:27 У Генриха Мхитаряна легкая мышечная усталость
- 20:38 Любая попытка эскалации напряженности в регионе в условиях пандемии должна быть осуждена: премьер
- 20:34 Армения перейдет на безналичный способ выплаты пенсий
- 20:29 На саммите Восточного партнерства премьер подчернул важность диалога о либерализации визового режима
- 20:22 Несмотря на противостояние и препятствия, мы решительно продолжим реформы: Пашинян
- 20:10 Армения привержена развитию партнерства с ЕС на основе общих демократических ценностей: Пашинян
- 19:10 УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных
- 19:07 Прокуратура обжалует решение суда об освобождении Кочаряна под залог
- 19:04 В Ереван прибыл первый самолет из Сербии с медицинскими принадлежностями и оборудованием
- 18:58 Предстоящие на 17 июня мероприятия
- 18:43 Меркель призвала страны ЕС к единству и солидарности перед угрозой COVID-19
- 18:40 Известны подробности о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом Нурсултана Назарбаева
- 18:37 КС признал положения двух законов противоречащими Конституции Армении
- 18:32 Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделя продали за 210 тыс. евро
- 18:24 В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
- 18:16 Пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску в США
- 18:12 В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек
- 18:07 СМИ: Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы
- 18:02 Армен Саркисян пожелал Нурсултану Назарбаеву здоровья и скорейшего выздоровления
- 17:49 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-06-20
- 17:48 Азиатские индексы - 18-06-20
- 17:39 Роберт Кочарян будет освобожден под залог
- 16:56 Продолжается слушание дела о мере пресечения в отношении Гагика Царукяна
- 16:50 COVID-19: Растет число инфицированных в латиноамериканских странах
16:08, 12.06.2020
Просмотрели 2538 раз Азербайджанец добровольно сдался властям Армении: подробности инцедента
21:37, 12.06.2020
Просмотрели 1792 раз Комитет парламентского партнерства Армения-ЕС отреагировал на заявление трех евродепутатов
12:41, 11.06.2020
Просмотрели 1762 раз Мнацаканян коснулся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта
12:23, 14.06.2020
Просмотрели 1296 раз СНБ проводит обыск в особняке Гагика Царукяна в Ариндже — Арман Абовян
13:52, 14.06.2020
Просмотрели 1290 раз Гагик Царукян находится в СНБ