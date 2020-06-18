Известны подробности о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом Нурсултана Назарбаева

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили COVID-19. Как передает

Арменпресс

, об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации - прим. ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", — написал Укибай в Twitter.

Он отметил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб.

"С начала месяца у Нурсултана Назарбаева был весьма насыщенный рабочий график. Елбасы провел ряд двусторонних переговоров, принимал официальных лиц. Кроме того, первый президент дал интервью как отечественным, так и зарубежным представителям СМИ. Так, в совокупности для организации телевизионных съемок было задействовано более 40 человек, в том числе и граждан иностранных государств", - сообщил Айдос Укибай.

"Повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации. Согласно утвержденному протоколу личные контакты Первого Президента с другими лицами ограничены. Возможно, некоторые запланированные мероприятия с участием Елбасы будут проведены в онлайн-режиме посредством видео-конференц-связи.

С первых минут появления официальных новостей мы начали получать сообщения обеспокоенных граждан и их пожелания скорейшего выздоровления Первому Президенту. Мой телефон буквально разрывается от звонков и уведомлений мессенджеров. Журналисты, друзья, родственники, коллеги по цеху, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, желают Елбасы сил и крепкого здоровья. Свою поддержку Первому Президенту уже выразил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, телеграммы и письма поступают в адрес Канцелярии Елбасы со всех регионов страны", - добавил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев выражает благодарность казахстанцам и всем неравнодушным за их теплые слова в его адрес.