Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

КС признал положения двух законов противоречащими Конституции Армении

КС признал положения двух законов противоречащими Конституции Армении

Конституционный Суд Республики Армения признал пункт 2 статьи 1 закона Республики Армения «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения» и закон Республики Армения «О внесении изменений в закон Республики Армения “О банковской тайне”» противоречащими Конституции Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Конституционного суда.

В заявлении КС отмечается, что  президент Армен Саркисян обратился в Конституционный суд в связи с уточнением соответствия вышеотмеченных законов Конституции.

КС постановил, что пункт 2 статьи 1 закона Республики Армения «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения» противоречит части 1 статьи 61, статьям 75, 78 и 79 Конституции Республики Армения.

Принятый Национальным Собранием закон Республики Армения «О внесении изменений в закон Республики Армения “О банковской тайне”» противоречит части 1 статьи 61, статьям 75, 78 и 79 Конституции Республики Армения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации