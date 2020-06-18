КС признал положения двух законов противоречащими Конституции Армении

Конституционный Суд Республики Армения признал пункт 2 статьи 1 закона Республики Армения «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения» и закон Республики Армения «О внесении изменений в закон Республики Армения “О банковской тайне”» противоречащими Конституции Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Конституционного суда.

В заявлении КС отмечается, что президент Армен Саркисян обратился в Конституционный суд в связи с уточнением соответствия вышеотмеченных законов Конституции.

КС постановил, что пункт 2 статьи 1 закона Республики Армения «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения» противоречит части 1 статьи 61, статьям 75, 78 и 79 Конституции Республики Армения.

Принятый Национальным Собранием закон Республики Армения «О внесении изменений в закон Республики Армения “О банковской тайне”» противоречит части 1 статьи 61, статьям 75, 78 и 79 Конституции Республики Армения.