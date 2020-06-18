В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <...>, 489 [человек] - это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли", - отметила Самойлова на онлайн-конференции "Безoпасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения".