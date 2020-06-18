Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек

В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек

Пять человек, по предварительным данным, погибли при возгорании двух легковых машин после ДТП в Саранске. Сообщает «Арменпресс» со ссылкой на РИА. 

"В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек", - сказал собеседник Новости представитель экстренных служб Мордовии.

По его словам, причины аварии и обстоятельства гибели людей устанавливаются, на месте происшествия работаю следователи.

Улица Ленина находится в рабочем поселке Николаевка, который входит в городской округ Саранск.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации