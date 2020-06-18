В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек

Пять человек, по предварительным данным, погибли при возгорании двух легковых машин после ДТП в Саранске. Сообщает «Арменпресс» со ссылкой на РИА.

"В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек", - сказал собеседник Новости представитель экстренных служб Мордовии.

По его словам, причины аварии и обстоятельства гибели людей устанавливаются, на месте происшествия работаю следователи.

Улица Ленина находится в рабочем поселке Николаевка, который входит в городской округ Саранск.