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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-06-20

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-06-20

ЕРЕВАН, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 июня, курс доллара США сократился на 0.40 драмa и составил 479.93 драм. Курс евро вырос на 0.36 драмa и составил 539.87 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 6.93 драм. Курс британского фунта сократился на 2.71 драмa и составил 599.38 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 47.31 драмa и составила 26606.9 драм. Цена серебра выросла на 0.70 драмa и составила 269.56 драм. Цена платины сократилась на 72.30 драмa и составила 12637.26 драм.


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