Азиатские индексы - 18-06-20

ТОКИО, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.45% и составил 22355.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.25% и составил 1583.09 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.12% и составил 2939.32 пункта, а HANG SENG снизился на 0.07% и составил 24464.94 пункта.