Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с родителями погибших военнослужащих

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел встречу с родителями погибших военнослужащих.

“Встреча, о которой мы договаривались, происходит с примерно двухмесячным опозданием. Причина в том, что мы надеялись преодолеть эпидемию, то есть мы не хотели, чтобы встреча проходила в условиях эпидемии. Но поскольку эпидемия затягивается и, учитывая важность проблемы, мы решили не ждать преодоления эпидемии и начать работу, о которой договаривались.

Мне известно, что в течение этого времени работа не прекращалась ни на минуту, потому что мы договорились о том, что должны сформировать доверенную группу, которая, по сути, должна дать ответы на вопросы, которые волнуют не только вас, но и всех нас, наше общество. И мы также договорились, и это очень важная особенность, что мы должны начать процесс таким образом, чтобы, независимо от результатов, мы все приняли их и руководствовались этим ответом. Для этого мы договорились, что вы должны представить группу пользующихся вашим доверием адвокатов, я также должен представить адвокатов, и мы должны получить ответ на эти вопросы.

Для того чтобы мы не буксовали, для этой рабочей группы очень важно, чтобы мы дали рабочей группе возможность, чтобы они действовали независимо от наших мнений, убеждений, мыслей и желаний. Например, каков один из наших самых больших рисков? Самый большой риск возникнет, если люди, которые представляют меня, решат, что они должны до конца защищать версию следствия, независимо от фактов, или представляющие родителей люди решат, что они, независимо от фактов, должны защищать предложению родителями версию. Таким образом мы не только не решим проблему, но и углубим ее. В результате получится, что мы столько работали и не достигли результатов.

Надеюсь, что у вас есть непоколебимое убеждение в том, что в этой ситуации для меня нет ценности выше, чем истина. Повторяю, если у вас есть хотя бы 0,1% сомнений по этому поводу, лучше не начинать этот процесс. Я не говорю 5, 6, 7, 1, если у вас даже есть 0,1-процентное сомнение, что в этом процессе, кроме правды, у меня лично есть другой интерес, тогда нет никакого смысла начинать этот процесс. Я готов принять любую правду, я не знаю, что будет в конце, какова истина, но каждый из нас должен быть настроен именно так”, - сказал премьер-министр.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, помощник премьер-министра Анна Вардапетян и представитель правопреемников погибших военнослужащих Араик Папикян представили проделанную работу по формированию совместной альтернативной следственной группы. Договоренность о создании совместной группы была достигнута в результате встречи премьер-министра с родителями погибших военнослужащих в марте этого года. Была достигнута также договоренность о включении в группу 3 адвокатов, которым доверяют правопреемники погибших военнослужащих, и 3 адвокатов, предложенных премьер-министром.

Было отмечено, что в рамках дистанционных обсуждений был разработан порядок работы группы, согласно которому планируется формирование рабочей группы для изучения в общей сложности 8 уголовных дел, в каждом из случаев будет проведена отдельная встреча с правопреемником погибшего военнослужащего, и в результате всестороннего изучения имеющихся материалов премьер-министру будет представлено консультативное заключение. Ведется работа по привлечению адвокатов в группу, согласована последовательность изучения уголовных дел.

В ходе обмена мнениями премьер-министр Пашинян выслушал вопросы и предложения родителей о принципах деятельности группы. По предложению родителей было решено в качестве адвоката включить в группу представителя правопреемников погибших военнослужащих Араика Папикяна. По итогам встречи было решено продолжить обсуждения в рабочем порядке.