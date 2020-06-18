COVID-19: Растет число инфицированных в латиноамериканских странах

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8 млн 468 000 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 451 000. Излечились 4 млн 439 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 235 153 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 119 952. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 960 309. Число смертей составляет 46 665. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 561 091, число летальных исходов – 7 760.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 368 705. Скончались 12 280 больных.

В Великобритании число инфицированных - 299 251 случаев заражения, умерших – 42 153. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 291 763. Число смертности в Испании составило 27 136.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 240 908 человек, смертность – 34 448.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Чили. Общее число заразившихся – 220 628, смертей – 3 615.

В Иране общее число подтвержденных случаев составляет 197 647. Общее число летальных исходов составляет 9 972.

Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 182 727, скончались 4 861.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 19 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 28, достигнув 83 293, вылечились 78 394 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 893, с начала заражения здесь скончались 14 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 141 234 подтвержденных случаев. В Катаре 83 174 подтвержденных случая, смертность - 82. Число заразившихся в Египте достигло 49 219, здесь зарегистрировано 1 850 случаев смерти.

В ОАЭ – 43 752 случая, здесь скончались 298 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 38 074 человек, погибших – 308. Число инфицированных в Ираке – 24 254, смертность - 773. В Ливане зарегистрировано 1 489 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 32. Число заразившихся в Сирии достигло 187. Скончались 7 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.