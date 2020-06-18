Выходцы из Магриба и Чечни договорились о перемирии после столкновений в Дижоне

Общины выходцев из стран Магриба (Северная Африка) и Чечни договорились о перемирии после нескольких дней столкновений и погромов в городе Дижон на востоке Франции. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Marianne.

По его данным, представители общин провели переговоры во вторник вечером во дворе мечети в коммуне Кетиньи, расположенной примерно в 8 км от Дижона. Издание ссылается на представителя чеченской диаспоры, по словам которого выходцы из Магриба признали вину напавших на молодого чеченца 10 июня, из-за чего и начался конфликт. В присутствии отца пострадавшего юноши они принесли извинения.

Издание отмечает, что на встрече также присутствовали имам этой мечети и чеченский имам из коммуны Доль (департамент Юра). Последний подчеркнул, что конфликт никак не связан с наркотиками и с переделом территории.

Столкновения местных жителей, преимущественно выходцев из Северной Африки, и групп выходцев из Чечни начались, по предварительным данным, после того, как в районе Гресиль местные наркодилеры избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около сотни человек, вооруженных железными прутами и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители Гресиль начали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. После этого на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, в ходе которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки. По данным источников в полиции, в ходе беспорядков пострадали больше 10 человек.