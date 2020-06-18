В Ucom стартовала продажа новейшего смартфона Alcatel 1V

Ucom продолжает представлять на выбор широкий ассортимент высококачественных смартфонов для всех текущих и будущих абонентов компании. В частности, с сегодняшнего дня в центрах обслуживания абонентов Ucom можно приобрести новейший смартфон Alcatel 1V. Он был выпущен на рынок в 2020 году и доступен в продаже в черном и агатово-зеленом цветах.

Alcatel 1V порадует покупателей большим 6,22-дюймовым экраном HD+, а также мощным аккумулятором емкостью в 4000 мА. Любители фотографий и селфи по достоинству оценят наличие 13-мегапиксельной, 5-мегапиксельной основных и 5-мегапиксельной вторичной камер. У смартфона также имеется отдельная кнопка для помощника Google.

Приобрести смартфон можно всего за 49 900 драмов, без каких бы то ни было обязательств, как наличными, так и в кредит. При покупке в кредит покупатели смогут приобрести смартфон от 2450 драмов в месяц. Кроме того, в случае подписки на один из постоплатных тарифных планов Ucom Универсал, Универсал Плюс, а также на любой из тарифных планов услуги uПредоплатная абоненты, наряду с объемом интернета, включенным в тарифный план, будут получать до 20 ГБ дополнительного объема интернета ежемесячно в течение 24 месяцев.

«Наши абоненты могут протестировать и насладиться всеми преимуществами своих смартфонов в лучшей армянской сети. А качественные смартфоны в рамках любого бюджета можно приобрести не только в центрах обслуживания абонентов Ucom, но и в интернет-магазине нашей компании», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

Добавим, что при покупке смартфонов из интернет-магазина доставка по Еревану осуществляется в течение 1 рабочего дня, а в регионах – в течение 3 рабочих дней.