В августе для детей, оставшихся вне дистанционного обучения, пройдут дополнительные занятия

В августе для детей, оставшихся вне дистанционного обучения в общеобразовательных школах, будут организованы дополнительные курсы. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала замминистра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

“Мы понимаем, что эти дети в сентябре будут испытывать трудности с усвоением новых материалов, новых тем. И нужно сделать все, чтобы в течение лета им была оказана дополнительная образовательная помощь, чтобы дети усвоили упущенные темы”, - сказала замминистра.

В настоящее время из областей собираются данные, формируются группы детей, которые должны участвовать в курсах. Курсы планируется провести в первые недели августа. Будут ли эти курсы дистанционными или нет, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране в данное время. Обсуждаются и возможности организации занятий в эпидемиологических условиях с соблюдением превентивных мер.

“Конечно, на данном этапе мы обсуждаем и сценарии начала учебного процесса с сентября. Мы также рассматриваем возможность и смешанного обучения при необходимости. Конечно, лучшим вариантом полное существующее обучение. В любом случае, при любой ситуации мы понимаем, что дистанционное обучение в начальных классах неправильно. В случае с первоклассниками это может стать судьбоносным фактором. Мы можем иметь дифференцированный подход, например, в школах с небольшим числом учеников, где в классах не много детей и можно соблюдать все правила. В этих случаях учебный процесс будет организован в классе. Все варианты обсуждаются, чтобы в зависимости от ситуации учебный процесс был организован максимально эффективно”, - сказала Жанна Андреасян.

Заместитель министра отметила, что с точки зрения подготовки школ в нескольких направлениях предстоит очень серьезная работа. Во-первых, развитие возможностей учителей. Жанна Андреасян отметила, что за это время были организованы ускоренные курсы, однако значительная часть учителей спонтанно, по собственной инициативе проявила какие-то навыки, развила их.

“Но они должны быть методически упорядочены, согласно инструментам. Планируем начать процесс переподготовки учителей с июля. В основе будет и использование инструментов, и педагогика. До сентября все должно быть сделано. Мы планируем, чтобы эти курсы были доступны всем учителям. Наша задача - сформировать у всех учителей страны необходимые навыки. Мы обсуждаем и вариант менторских учителей, которые осуществят дополнительное распространение этих навыков. Речь идет об организации полного учебного процесса, а не только приложения Zoom, которое дает возможность для показа. Чтобы учителя овладели и такими инструментами, как Google classroom , Microsoft Teams, которые имеют более широкие возможности”, - сказала Жанна Андреасян.

В случае необходимости продолжения дистанционного обучения проблема заключается и в техническом оснащении. Заместитель министра отметил, что 15 - 20% детей из-за недоступности технических устройств не смогли участвовать в учебном процессе. В настоящее время обсуждаются конкретные варианты, разработаны несколько подходов, ожидаются окончательные договоренности, чтобы окончательно решить вопрос обеспечения технической оснащенности. До сентября эти вопросы будут урегулированы.

Анна Гзирян