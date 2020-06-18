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В Хосровском заповеднике замечен дым: спасатели уже на месте происшествия

В Хосровском заповеднике замечен дым: спасатели уже на месте происшествия

18 июня в 14:41 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что с первого пропускного пункта Хосровского заповедника со стороны Кёсоса наблюдается дым. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали пять боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Араратского областного спасательного управления СС МЧС.

С целью осуществления работ по осмотру в воздух был поднят беспилотник, на место происшествия вылетел также и вертолет.

На месте происшествия находятся 40 пожарных-спасателей.


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