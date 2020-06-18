Причиной активизации определенной части оппозиции являются уголовные дела: Армен Григорян

По убеждению секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, на данный момент нет причин для беспокойства в плане внутренней безопасности. Конечно, были предприняты определенные попытки и шаги, но они полностью нейтрализованы. В этом плане мы спокойны, на данный момент единственной нашей заботой является ситуация с COVID-19. Это - единственная угроза внутренней безопасности”, - сказал Григорян.

Касаясь последних изменений в силовых структурах, Армен Григорян сказал, что единственная причина - ситуация с эпидемией. “Активизация оппозиции с этим не имеет никакого отношения. Причиной активизации определенной части оппозиции были только уголовные дела”, - сказал он.

В Армении 8 июня произошла смена сразу трех ключевых постов. Начальника полиции Армана Саркисяна заменил Ваге Казарян, директора СНБ Эдуарда Мартиросяна - Аргишти Кярамян, а начальника Генштаба ВС Артака Давтяна - Оник Гаспарян.