Национальное собрание обсудило во втором чтении и полностью пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственных пенсиях” и в прилагаемые законопроекты.

Как передает Арменпресс, представляя проект правительства, замминистра труда и социальных вопросов Армении Смбат Саиян отметил, что в процессе перехода к безналичному способу выплаты пенсий предусмотрены изменения.

“После принятия в первом чтении были внесены изменения, согласно которым сроки процесса в пакете были отложены на 6 месяцев. Предлагается также в процесс безналичной выплаты пенсий внедрить и национального оператора почтовой связи”, - сказал Саиян.

Согласно законодательной инициативе предлагается перейти к безналичному способу выплаты пенсий, за исключением случаев, установленных правительством.

Норайр Шогикян