В связи с эпидемией пересмотрены и археологические работы

Эпидемия оказала негативное влияние и на археологические работы.

На пресс-конференции в зале Арменпресс директор Института археологии и этнографии НАН Армении Павел Аветисян отметил, что появилось множество проблем, некоторые их работы пересмотрены, некоторые реорганизованы, некоторые отложены.

“Основные трудности связаны с полевыми работами. Сейчас мы ведем обсуждения, каким образом проводить работы, чтобы были сохранены правила безопасности, и чтобы работа не пострадала. Мы обычно, в течение года проводим по 20 - 25, а иногда и 30 археологических исследовательских работ, часть из них - около 15, вместе с зарубежными научными центрами. Очевидно, что в этом году они не смогут приехать”, - сказал Павел Аветисян. По его словам, работы, связанные с иностранными специалистами, уже отложены.

Археологи выделили несколько программ, которые планируется реализовать в течение этого года. В частности, планируются раскопки в Арташате, на археологическом местности в районе Кахнут, в монастыре Сурб Ованес.

В рамках совместной армяно-германской программы в Арташате еще в прошлом году археологи обнаружили акведук. Павел Аветисян отметил, что в 2020 году работы в этом направлении будут активно продолжаться, чтобы понять, что сохранилось и что еще можно обнаружить.

“Сейчас уже жарко, на открытой территории невозможно работать. Мы планируем продолжить работу в сентябре. Мы уже открыли опоры акведука и наметили те направления, где могут быть его другие части. Он имеет очень важное значение, является акведуком римского периода. Так что, постараемся понять, с чем мы имеем дело”, - сказал Павел Аветисян.

Директор института отметил, что уже есть договоренность о начале работ на территории Двина. Есть государственная программа, связанная с Двином. Разработаны программы по укреплению местных памятников. Специалисты института также подключены в эти процессы.