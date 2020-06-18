Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

Борьба с коррупцией рассматривается как давление на оппозицию: Пашинян

Борьба с коррупцией рассматривается как давление на оппозицию: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся международной реакции в связи с событиями, происходящими в последние дни в Армении. Он отметил, что 30 лет Армении говорилось: боритесь с коррупцией, с избирательными взятками, с фальсификациями, а сейчас, когда началась реальная борьба, говорят, почему вы давите на оппозицию. “Коррупционеры 30-летней давности сейчас стали оппозицией. Это очень хороший способ: я оппозиция, не трогайте меня”, - сказал премьер-министр.

17 июня председатель Европейской народной партии Дональд Туск в своем микроблоге в Twitter в ходе встречи лидеров Восточного партнерства ЕНП коснулся Армении и отметил, что “ЕНП озабочена многочисленными примерами демократического регресса в Армении и призывает власти Армении воздержаться от давления на оппозицию”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации