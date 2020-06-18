Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения о мере пресечения в отношении Кочаряна

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна завершил рассмотрение апелляции на решение суда общей юрисдикции Еревана об отклонении ходатайств об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает Арменпресс, выслушав позиции и аргументы защитников, обвинителей и представителей потерпевшей стороны, суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, которое будет опубликовано 18 июня в 17:30.

Роберт Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения. 28 апреля 2020 г. он был доставлен в медицинский центр “Измирлян” для проведения обследования, утром 12 мая он был прооперирован.

29 мая 2020 г. административный суд удовлетворил иск адвоката Кочаряна Арама Орбеляна, согласно которому до окончания эпидемии COVID-19 Кочарян должен оставаться в МЦ “Измирлян”.