“Ереван мол” продолжает свою деятельность, соблюдая все правила общественного здоровья

17 июня комендантом была опубликована информация, согласно которой в торговом центре “Ереван мол” обнаружены несоответствия правилам, установленным комендантом, и что “Ереван мол” будет закрыт на 24 часа.

В ответ на указанную информацию, которая распространилась во многих СМИ, хотим уточнить: комендатура проводит периодические проверки в различных частях “Ереван мол” - в фудкорте, в центре обслуживания, в административно-офисном секторе, и во всех других местах. При выявлении несоответствия правилам “Ереван мол” отмечается как единый хозяйствующий субъект.

Во время очередной проверки, проведенной 17 июня, были выявлены нарушения в офисе “Ереван мол”, в частности, двое сотрудников были без масок, расстояние между ними было менее полутора метров, термометрия проводилась один раз в день.

“Сегодня, 18 июня, с 12:00 на 24 часа закрыта только офисная часть. Все магазины и фудкорт, действующие в “Ереван моле”, продолжают свою нормальную работу с 10:00 до 22:00.

Считаем важным подчеркнуть, что при распространении информации о хозяйствующих субъектах необходимо руководствоваться четкостью предоставления информации. В результате обобщения информации ущерб несут все хозяйствующие субъекты. Просим действовать с осторожностью.

Напоминаем, что “Ереван мол” был первым в Армении торговым центром, который, придавая важность необходимости сохранения общественного здоровья, вместе с другими хозяйствующими субъектами, группы компаний “Галакси” с 15 марта временно прекратил свою деятельность до указания комендатуры.

После открытия “Ереван мол” следует инструкциям по охране здоровья граждан, предпринимая для этого специальные дополнительные меры, в том числе и предоставление посетителям бесплатных масок, напоминая им о сохранении социального расстояния, проводя термометрию у входа.

Отметим также, что “Ереван мол” проводит работы по дезинфекции всей территории в ежедневном формате, два раза в день”, - сообщила директор по маркетингу и связям с общественностью “Ереван мола” Шушан Авагимян