Правительство предоставит помощь работникам пострадавших сфер

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,

Правительство утвердило двадцатое мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса и порядок предоставления помощи в рамках этого мероприятия. Целью данного мероприятия является содействие наемным работникам частного сектора, работникам по гражданско-правовым договорам и частным предпринимателям, представляющим 12 сфер, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Помощь будет предоставлена в виде единоразового пособия в размере минимальной зарплаты, которое будет предоставлено министерством труда и социальных вопросов на основе электронных заявок бенефициаров на сайте https://dimum.ssa.am/. Заявки будут приниматься с 22 июня. Помощь предоставляется исключительно путем перевода средств на банковский счет бенефициара.

Правительство утвердило список специальностей, по которым работающие студенты магистратуры, аспирантуры или ординатуры аккредитованных в Армении вузов смогут получить компенсацию за оплату обучения с уплаченного в установленном Налоговым кодексом Республики Армения порядке подоходного налога от зарплаты или приравненного к зарплате платежей. В результате оплата за обучение для работающих студентов отмеченных специальностей будет компенсироваться за счет уплаченного ими подоходного налога.

Правительство одобрило законопроект “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «О государственных пособиях»”. Проектом предусматривается, что имеющий право на пособие родитель ребенка, который согласно Государственному регистру населения вместе с ребенком зарегистрирован и фактически проживает в сельском населенном пункте, тоже имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста двух лет, если в течение как минимум одного года до момента обращения за пособием или дня рождения ребенка был зарегистрирован и фактически жил в сельском населенном пункте.

Коснувшись решения, Никол Пашинян отметил: “Благодаря этому решению в сельских населенных пунктах пособия по уходу будут получать также неработающие родители, а работающие родители получат в два раза больше. Т.е. живущие в городах и не работающие родители не получат пособия, живущие в городе и работающие родители получат 26 тыс 500 драмов. Живущие в селах и не работающие родители получат 26 тыс 500 драмов, а живущие в селах и работающие родители получат 53 драмов”.

Правительство внесло изменения в одно из своих предыдущих решений с целью регулирования использования биоресурсов и устойчивого управления озером Севан. Планируется проведение экспериментального отлова сига. Отлов будет разрешен до 1 октября, вес рыбы должен быть не менее 500 грамм.

Коснувшись решения, премьер-министр отметил, что оно было принято в результате обсуждений с гражданами, которые осуществляют рыбалку в озере Севан, и с общественностью. “

”, - сказал Никол Пашинян.