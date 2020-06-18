Безопасность армян США обеспечена

В результате убийства Джорджа Флойда полицейским в американском городе Миннеаполис 25 мая волна протеста прошла по всей стране. Протесты переросли в беспорядки, из-за которых в ряде городов США был объявлен комендантский час. О ситуации в Соединенных Штатах и проблемах армянской общины корреспондент газеты “Айастани Анрапетутюн” говорила с пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян.

- Более трех недель в ряде городов США проходят акции протеста и столкновения. Вовлечена ли армянская община Америки в эти процессы?

- Участие как других граждан США, так и представителей армянской общины США в мирных митингах в основном обусловлено борьбой с расовой дискриминацией, что в общем плане является мотивом для всех участников. Армяне не участвовали в беспорядках.

- Во время протестов пострадали магазины, в том числе и принадлежащие армянам. Какие у Вас сведения об ущербе, нанесенном армянской общине?

- Армянская община от беспорядков не понесла особого ущерба. Города с многочисленным армянским населением западного побережья выпали из районов централизации беспорядков. Пострадали около десятка магазинов, принадлежащих армянам, они были разграблены.

- Обеспечена ли безопасность армян? Какова ситуация в настоящее время?

- Положение сейчас спокойное и полностью контролируется властями. Безопасность армян обеспечена.

- В эти дни многие граждане обращаются в дипломатические представительства Армении с различными проблемами, в том числе и с желанием вернуться в Армению. Сколько граждан Армении уже вернулись, и возвращение скольких еще должно быть обеспечено.

-После вспышки эпидемии посольство Республики Армения в США и генеральное консульство Республики Армения в Лос-Анджелесе содействовали гражданам Армении в связи с многочисленными проблемами, связанными с данной ситуацией, в том числе и в организации их возвращения. Со 2 мая из Лос-Анджелеса на родину вернулись около 370 граждан Армении. С восточного побережья США в Армению вернулись более 150 граждан Армении, в том числе 37 студентов и 35 учеников.

- В американском городе Денвер участники акции протеста подвергли вандализму памятник-хачкар, посвященный памяти жертв Геноцида армян и всех преступлений против человечества. Восстановлен ли он?

- С сожалением хочу отметить, что в результате проходящих демонстраций осквернен и поврежден установленный в городе Денвер штата Колорадо хачкар, посвященный Геноциду армян и жертвам всех преступлений против человечества. После нормализации ситуации при участии армянской общины США будут предприняты шаги по восстановлению первоначального вида хачкара. Посредством наших дипломатических и консульских представительств в США мы поддерживаем постоянную связь с армянскими общинными структурами и с частными лицами Америки.

Беседу вела Лусине Мхитарян

Газета “Айастани Анрапетутюн”