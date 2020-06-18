Утверждено 20 антикризисное мероприятие: работники пострадавших сфер получат единовременную выплату

Правительство Армении утвердило 20-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса и порядок предоставления содействия в рамках этого мероприятия. Как передает Арменпресс, министр труда и по социальным вопросам Армении Заруи Батоян отметила, что целью данного мероприятия является содействие наемным работникам частного сектора, работникам по гражданско-правовым договорам и частным предпринимателям, пострадавшим от эпидемии коронавируса.

Как передает Арменпресс, в рамках данного решения, пострадавшими считаются следующие виды деятельности: гостиничные и гостевые услуги, услуги общественного питания, туристические услуги, дошкольное образование (частные детсады), деятельность в области спорта (спортивные клубы, бассейны), деятельность по организации развлечений и отдыха, деятельность кинотеатров, деятельность в области фотографии, прокат автомобилей и других предметов, образовательная деятельность в области культуры, музыки, спорта, деятельность в области танцевального искусства, организации творческих, художественных и торжественных спектаклей, деятельность игорных домов.

“Если работодатель осуществляет деятельность в более чем одной сфере (одна или несколько из которых включены в пострадавшие сферы, а остальные - нет), то наемным работникам этого работодателя оказывается содействие, если объем деятельности в пострадавших сферах в общей деятельности данного хозяйствующего субъекта составляет не менее 40%”, - сказала Батоян.

Причем, в данном случае бенефициарами являются все наемные работники работодателя.

Наемные работники (в том числе работники по гражданско-правовым договорам) являются бенефициарами в случае, если в период с 1 марта по 15 июня 2020 года не менее 1 дня находились в трудовых или гражданско-правовых отношениях с работодателем пострадавшей отрасли (в том числе, если по состоянию на 15 июня 2020 года деятельность работодателя прекращена).

Содействие указанным лицам предоставляется независимо от исчисления работодателем заработной платы или приравненной к ней иной выплаты или договорного дохода.

Частные предприниматели являются бенефициарами в том случае, если в 2020 году имели деятельность в пострадавшей сфере. Индивидуальные предприниматели являются бенефициарами независимо от размера оборота реализации в первом квартале 2020 года.

Содействие предоставляется единовременно в размере минимальной заработной платы. Оно предоставляется безналичным способом, перечислением на карту. То есть это не будет делаться через банки. Содействие будет оказано на основе заявлений, которые будут заполнены на сайте ssa.am.

Это мероприятие коснется около 36 800 человек, а общий бюджет составляет 2,5 млрд драмов.