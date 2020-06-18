В административных районах Еревана будет действовать 20 детских садов, остальные временно закроются

В результате обсуждений мэрии Еревана и комендатуры Армении было принято решение с 22 июня временно закрыть общинные детские сады.

Как передает Арменпресс , об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“В каждом административном районе будут действовать один или два детских сада, которые могут посещать дети из остальных детсадов административного района”, - написал Карапетян.

Он также представил список детских садов административных районов, которые будут принимать детей.

Центр - номер 1

Арабкир - номера 25, 31

Ачапняк - номера 47, 50

Аван - номер 52

Давташен - номера 60, 62

Эребуни - номера 64, 66

Малатия-Себастия - номера 91, 96

Нор Норк - номера 100, 114

Норк-Мараш - номер 122

Нубарашен - номер 125

Шенгавит - номера 126, 139

Канакер-Зейтун - номера 162, 157.

Родители могут обратиться к директорам этих детских садов, сообщив о своем намерении вести ребенка в детский сад.

Директора вместе с отделами общего образования аппаратов административных районов организуют процесс, распределяя детей по детским садам и группам.

В Армении в связи с ситуацией с COVID-19 действует режим чрезвычайного положения. По состоянию на 11:00 подтверждено 18 698 случаев COVID-19, из которых 7 560 выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 10 728 пациентов. Всего было проведено 89 992 теста. Выявлено 665 новых случаев заражения. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 309 летальных исходов.