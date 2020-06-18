По инициативе Фонда “Мой шаг” с 15 июня стартовала кампания по повышению осведомленности “Люди без пластика”, осуществляемая в рамках программы “Армения без пластиковых отходов”. Как сообщили Арменпресс в Фонде “Мой шаг”, цель кампании “Люди без пластика” - способствовать изменению культуры потребления пластика в Армении, особенно среди подростков и молодежи.

В связи с чрезвычайной ситуацией из-за COVID-19 мероприятия в областных школах были заменены онлайн-кампанией в социальных медиа, пакеты многократного использования и печатные материалы вместе с пищевыми пакетами и планшетами уже розданы подросткам.

Программа финансируется благотворительным Фондом “Мой шаг”, программой малых грантов Глобального экологического фонда, осуществляемой ПРООН и Офисом постоянного координатора ООН.

С подробностями программы можете ознакомиться здесь.

Все публикации в рамках кампании можно найти с хэштегом - # ՄարդիկԱռանցՊլաստիկի.