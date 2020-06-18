Авторитетная итальянская газета “Ла Република” в статье “Станция будущего”, опубликованной 16 июня, обратилась к новому образу жизни, вызовам и трудностям, перед которыми оказалось общество вследствие пандемии COVID-19, и в этом контексте представила точку зрения президента Армении Армена Саркисяна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении связям с общественностью аппарата президента Армении.

Автор статьи Рикардо Луна, в частности, пишет, что во всем мире ожидается экономический спад, правительства разрабатывают новые системы пособий и пенсий с целью оказания помощи уязвимым группам общества и безработным. Создается впечатление, что мы беспомощны”, - пишет автор статьи и добавляет, что его впечатлили слова президента Армении Армена Саркисяна о создавшейся ситуации.

“Президент Армении - бывший физик, в молодые годы он был одним из тех программистов, благодаря которым игра Tetris имела мировой успех. Затем долгие годы он был послом Армении в Лондоне и, в конце концов, стал президентом маленькой кавказской республики с населением в три миллиона человек и активной, но с очень малой экономикой”, - пишет автор.

“Армен Саркисян говорит, что этот кризис - ускоритель будущего, что государственное цифровое управление может изменить образ действий страны, например, дистанционное обучение и здравоохранение будут иметь все больший спрос, что мы не должны прекращать борьбу с изменением климата. Президент Армении сказал то, чего не говорил ни один глава какого-либо другого государства, то, что никто не говорил, и смысл которого прямо противоположен мысли “Вы беспомощны”. Смысл сказанного “Вы можете. Плывите!” Одним словом, Армен Саркисян сказал, что сейчас правительства должны заниматься содействием созданию новых рабочих мест, а не субсидированием умирающих отраслей. Стартапы, и не только. Новые предприятия. Пора переходить к делу. Двигаться вперед. Удалять нависшие тучи”.