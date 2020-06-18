Правительство предоставило льготы программе строительства в Ереване электростанции мощностью 250 МВт

Правительство удовлетворило заявку, поданную компанией “АРМПАУЭР”, на предоставление льготы на таможенные пошлины для ввоза технологического оборудования, его составных и комплектующих частей, сырья и материалов, ввезенных (ввозимых) в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере. Как передает Арменпресс, согласно обоснованию, импортируемые компанией товары будут использоваться для производства электроэнергии в Ереване (строительство электростанции с комбинированным циклом на газовом топливе мощностью 250 МВт).

Компания 12 сентября 2019 года решением правительства Армении получила продление льготы на НДС сроком на 3 года.

Уже осуществлены инвестиции на сумму около 69 млрд драмов. В рамках программы планируются инвестиции в размере 61 млрд драмов на приобретение оборудования, представленного в списке, а остальную часть - на строительство электростанции. В настоящее время в наличии 6 рабочих мест. В рамках инвестиционной программы планируется создание 106 новых рабочих мест со средней зарплатой в 545 000 драмов.

Мощность станции составит около 250 МВт. Только по части мощности годовой объем реализации составит около 20 млрд драмов. Объемы производства электроэнергии будут определены оператором системы. Производимая электроэнергия полностью будет поставляться ЗАО “Электрические сети Армении”.

Стоимость товаров, представленных для получения льгот, составляет 14,5 млрд. драмов. Льготы на освобождение от таможенной пошлины составят 1,4 млрд драмов.

Товары не ввозятся из стран-членов ЕАЭС, из-за несоответствия техническим требованиям компании.