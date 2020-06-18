Камо Саркисян избран членом Комиссии по регулированию общественных услуг

В результате закрытого и тайного голосования в Национальном собрании Камо Саркисян был избран членом Комиссии по регулированию общественных услуг.

Как передает Арменпресс, об этом на заседании парламента Армении 18 июня заявил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.

“В голосовании приняли участие 94 депутата. Голоса распределились следующим образом: 86 “за”, 8 “против”, - представил Овакимян.

Кандидатуру Камо Саркисяна на вакантную должность члена комиссии по регулированию общественных услуг выдвинул премьер-министр Армении.

Камо Саркисян родился в 1976 году в городе Беслан Российской Федерации. Он окончил Ереванский государственный институт народного хозяйства, получив квалификацию инженера-экономиста.

С 31 мая 2019 г. по 31 мая 2020 года он работал в Комиссии по регулированию общественных услуг. В 2018 - 2019 годах Камо Саркисян был заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства энергетической инфраструктуры и природных ресурсов Республики Армения, затем исполняющим обязанности председателя комитета.

Норайр Шогикян