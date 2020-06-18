В Арцахе подтверждено еще 3 случая COVID-19: пациент, находящийся в тяжелом состоянии, выздоровел

В Арцахе зарегистрировано 94 случая коронавирусной болезни, 56 из которых вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах и добавляет, что в Мартакертском районе обнаружен новый очаг COVID-19.

В одной из общин района установлено 2 новых случая. В результате тестирования COVID-19 был утвержден и в Гадрутском районе, у одного из контактировавших с ранее подтвержденным больным. Таким образом, за последние 24 часа есть 3 новых случая коронавирусной болезни.

“Больной, страдающий хроническими заболеваниями и с диагнозом COVID-19, доставленный в республиканский медицинский центр в тяжелом состоянии, благодаря усилиям медперсонала вылечился и сегодня выписан из больницы. Болезнь преодолел еще один человек, число выздоровевших уже достигло 56”, - сообщают в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.

Состояние остальных граждан, инфицированных COVID-19, оценивается как удовлетворительное.

В общей сложности в Арцахе протестиривано 1 520 человек, есть 95 изолированных лиц. Случаев смерти нет.

Срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней, с 22:00 11 июня 2020 года, до 22:00 11 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян