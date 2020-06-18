444 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 131 - в крайне тяжелом состоянии

В Армении по состоянию на 09:00 18 июня 143 больных коронавирусом нуждаются в госпитализации. 25 из них остаются дома, остальные - в больницах с не коронавирусным профилем. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

“У 9 из этих больных состояние легкой степени тяжести, но они нуждаются в госпитализации, у 16 - средней тяжести. Есть много больных, которые находятся в других медицинских центрах, где не проводится лечение узкоспециализированной коронавирусной болезни и нуждаются в транспортировке в специальные больницы. Эта цифра колеблется в течение дня, в последние дни у нас таких больных было до 200 или меньше. Но пока нет тенденции к снижению”, - сказал министр, добавив, что хотя в плане тенденций и есть положительные сдвиги, однако в плане абсолютных цифр ситуация не хорошая, и это серьезная проблема.

“У нас уже есть 263 реанимационные койки для коронавируса, две недели назад их было 200, но, свободных мест нет. На данный момент у нас 444 тяжелых пациентов, 131 - находящихся в крайне тяжелом состоянии, 39 из которых - на аппаратах искусственной вентиляции легких”, - сказал Арсен Торосян.