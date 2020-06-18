Родственники женщины, скончавшейся в МЦ “Гюмри” намерены обратиться в правоохранительные органы

Родственники 66-летней женщины, скончавшейся два дня назад в МЦ “Гюмри”, намерены обратиться в правоохранительные органы. Информацию, что женщине дважды предлагали протестировать, и оба раза она отказывались от тестирования, причем письменно, родственники больного квалифицируют как навет.

Свой вариант произошедшего в беседе с Арменпресс представил супруг женщины, пастырь Армянской Апостольской Церкви Езник Галстян, который утверждает, что не было письменного отказа, как представляют в поликлинике.

Директор поликлиники “Международный красный крест Гюмри” Ованнес Вардзелян в беседе с Арменпресс сообщил, что есть документ. “В анкете есть запись об отказе. Мы просто не имеем права разглашать на данный момент данные, содержащие личную тайну, но при необходимости сможем это сделать”. Вообще, по словам родных покойной, в поликлинике не было разговоров о необходимости тестирования, об этом говорилось только в телефонном разговоре.

Родные женщины рассказывают о произошедшем: во вторник они позвонили в поликлинику, представили проблемы больной, медсестра ответила, что ей в данный момент не удобно, пусть приедут в четверг, в четверг (11 июня) ее также не было на месте, но были проверены легкие. Даже не предложили протестировать, в то время как у больной была температура. Потом в четверг позвонила врач и сообщила результаты рентгена, и что у нее пневмония. Даже, не сказав, что ее жизнь в опасности, предложила сделать тест, и не была против домашнего лечения. В субботу, воскресенье связывались по телефону лично с врачом, имели также домашнюю медсестру, мужу сказали, что как только будет плохо, скажите нам, сделаем тест. В понедельник сосытояние женщины ухудшилось, муж попросил бригаду скорой помощи забрать ее в инфекционную больницу, на что ему ответили, что не имеют права.

По словам мужа, жена сама сначала не хотела ехать в больницу, боялась, но когда ей стало совсем плохо, вызвали скорую помощь, она уже не возражала. Но скорая медицинская помощь ее повезла не в инфекционную больницу Гюмри, занимающуюся лечением коронавирусных больных, а в центр “Гюмри”.

“Теперь я вижу, сколько говорится лжи”, - сказал пастырь. Родные женщины утверждают, что они пойдут до конца и докажут истину ради наказания виновных.

В Гюмри зафиксирован новый случай смерти с симптомами COVID-19. 66-летняя женщина с ишемической и сосудистой болезнью сердца скончалась в медцентре “Гюмри”. Согласно утверждениям поликлиники, имея на лицо симптомы COVID и двустороннюю пневмонию, муж пациента дважды отказывался от тестирования, а результат теста, проведенного после перевода в медицинский центр “Гюмри”, был положительным.

Арменуи Мхоян