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Указ о дате голосования по поправке к конституции оспорили в Верховном суде

Указ о дате голосования по поправке к конституции оспорили в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля  судья примет решение о принятии или отказе в принятиголосования по закону о поправке к Конституции РФ. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС.

"Исковое заявление от Рудяка Геннадия Ивановича об оспаривании указа президента РФ от 1 июня 2020 года "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ" передано для рассмотрения судье", - сказал собеседник агентства. После изучения заявления судья примет решение о принятии или отказе в принятии иска к производству.

Общероссийское голосование по закону о поправке к конституции, согласно указу президента Владимира Путина, назначено на 1 июля.


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