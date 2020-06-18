ДТП возле села Уджан: погиб человек

В Национальный центр кризисного управления 17 июня в 23:00 поступило сообщение, что возле села Уджан произошло ДТП, есть пострадавший. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Арагацотна.

Выяснилось, что на 16-ом км автодороги Аштарак-Уджан грузовая машина марки “Газель” (водитель Ваник С., 1991 г. р.) выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в бетонный барьер и перевернулся. Водитель скончался на месте.

Спасатели перенесли погибшего к машине скорой помощи, обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.