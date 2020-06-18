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В Армении за сутки выздоровели 746 человек, инфицированных COVID-19, умерли 7 человек

В Армении за сутки выздоровели 746 человек, инфицированных COVID-19, умерли 7 человек

В Армении 18 июня по состоянию на 11:00 подтверждено 18 698 случаев COVID-19, из которых 7 560 выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 10 728 пациентов. Всего было проведено 89 992 теста. Выявлено 665 новых случаев заражения, 746 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 309 летальных исхода (увеличились еще на 7).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчины 62, 70, 85 лет и женщины 65, 79, 80, 64, 76  лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано  еще 2 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 101. 

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян


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