Спасатели вынесли людей из автомобилей, попавших в селевые потоки

В Национальный центр кризисного управления 17 июня в 22: 07 поступило сообщение, что на перекрестке улиц Туманяна и Зоравара Андраника в Алаверди машины попали в селевые потоки, для вывода людей из машин необходима помощь спасателей. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Лорийского областного спасательного управления СС МЧС.

Спасатели из заблокированных в селевых водах двух автомобилей вынесли 5 человек, временно приостановили движение на перекрестке улиц Туманяна и Зоравара Андраника и с помощью автокрана из воды вынесли и автомобили.