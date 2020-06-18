В Национальном собрании Армении началось закрытое голосование по выборам члена КРОУ

В Национальном собрании Армении началось закрытое, тайное голосование по выборам члена Комиссии по регулированию общественных услуг.

Как передает Арменпресс, выдвинута кандидатура Камо Саркисяна. “Голосование по выборам члена парламента пройдет в фойе, находящемся по соседству с залом заседаний НС, с 10:30 до 11:30 часов. Голосование пройдет параллельно с заседанием парламента”, - представил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.

Кандидатуру Камо Саркисяна на вакантную должность члена комиссии по регулированию общественных услуг выдвинул премьер-министр Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на вакантную должность члена Комиссии по регулированию общественных услуг предложил кандидатуру Камо Саркисяна. Как передает Арменпресс, об этом на заседании НС Армении 17 июня заявил вице-спикер Ален Симонян.

Премьер-министр Армении на вакантную должность члена Комиссии по регулированию общественных услуг предложил кандидатуру Камо Саркисяна.

Камо Саркисян родился в 1976 году в городе Беслан Российской Федерации. Он окончил Ереванский государственный институт народного хозяйства, получив квалификацию инженера-экономиста.

С 31 мая 2019 г. по 31 мая 2020 года он работал в Комиссии по регулированию общественных услуг. В 2018 - 2019 годах Камо Саркисян был заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства энергетической инфраструктуры и природных ресурсов Республики Армения, затем исполняющим обязанности председателя комитета.

Норайр Шогикян