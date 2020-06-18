Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

17 июня в Национальнуй центр кризисного управления СС МЧС поступило 10 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване, в административном районе Норагавит - 5 га, в административном районе Шенгавит –

2 000 кв/ м, 1 000 кв / м

В городе Аштарак Арагацотнской области - около 600 кв / м

В селе Хачпар Араратской области - около 4 000 кв / м, в Ланджазатгюхе -1 000 кв / м, в Берканушгюхе - 600 кв / м

В городе Мецамор Армавирской области - около 1 000 кв / м

В Касахгюхе Котайкской области - около 8000 кв / м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.