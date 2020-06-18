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Европейские индексы - 17-06-20

Европейские индексы - 17-06-20

МОСКВА, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.54% и составил 12382.14 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.88% и составил 4995.97 пункта, британский FTSE вырос на 0.17% и составил 6253.25 пункта, а российский RTSI снизился на 0.39% и составил 1237.93 пункта.


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