“Наполи” - обладатель Кубка Италии

Обладателем Кубка Италии по футболу стал “Наполи”, который в финале встретился с “Ювентусом”.

Как передает Арменпресс, во втором и первом таймах команды не использовали свои возможности, изменения в счете не произошло, исход встречи был определен серией послематчевых пенальти. Более меткими оказались футболисты “Наполи”, игра завершилась со счетом - 4:2.

“Наполи” уже в 6-й раз стал обладателем Кубка Италии.

Подготовила Варвара Айрапетян