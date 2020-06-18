Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

“Наполи” - обладатель Кубка Италии

“Наполи” - обладатель Кубка Италии

Обладателем Кубка Италии по футболу стал “Наполи”, который в финале встретился с “Ювентусом”.

Как передает Арменпресс, во втором и первом таймах команды не использовали свои возможности, изменения в счете не произошло, исход встречи был определен серией послематчевых пенальти. Более меткими оказались футболисты “Наполи”, игра завершилась со счетом - 4:2.

“Наполи” уже в 6-й раз стал обладателем Кубка Италии.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации