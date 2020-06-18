“Наполи” - обладатель Кубка Италии
01:17, 18 Июнь, 2020
Обладателем Кубка Италии по футболу стал “Наполи”, который в финале встретился с “Ювентусом”.
Как передает Арменпресс, во втором и первом таймах команды не использовали свои возможности, изменения в счете не произошло, исход встречи был определен серией послематчевых пенальти. Более меткими оказались футболисты “Наполи”, игра завершилась со счетом - 4:2.
“Наполи” уже в 6-й раз стал обладателем Кубка Италии.
Подготовила Варвара Айрапетян
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