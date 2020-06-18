“Хоффенхайм” победил “Аугсбург”: Адамян не участвовал в игре. И другие результаты

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги “Хоффенхайм” на выезде встретился с “Аугсбургом”.

Как передает Арменпресс”, “Хоффенхайм” одержал победу, игра закончилась со счетом 1:3. Саркис Адамян, из состава национальной сборной Армении по футболу, отсутствовал в заявке “Хоффенхайма”, поскольку все еще восстанавливается после травмы. После этой победы “Хоффенхайм” в турнирной таблице занимает 7-е место.

В других матчах тура леверкузенский “Байер” дома обыграл “Кельн” со счетом 3:1.

Дортмундская “Боруссия” на своем поле уступила “Майнцу” со счетом 0:2. Матч “Лейпциг” –“Дюссельдорф” завершился вничью - 2:2.

Ранее стало известно, что чемпионом Бундеслиги сезона 2019/20 стала мюнхенская “Бавария”. В 32-м туре Бундеслиги “Бавария” на выезде сыграла с бременским “Вердером” и благодаря единственному голу Роберта Левандовски одержала победу. После этой победы “Бавария” набрала 76 очков и стала недосягаемой для следующей за ней, дортмундской “Боруссии”.

Подготовила Варвара Айрапетян