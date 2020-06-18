Серена Уильямс примет участие в Открытом чемпионате США

Серена Уильямс подтвердила свое участие в Открытом чемпионате США по теннису.

Как передает Арменпресс, для участия в турнире, который должен состояться в Нью-Йорке, Уильямс во дворе своего дома построит аналогичный корт и на нем начнет готовиться к турниру. Ранее стало известно, что Открытый чемпионат США по теннису пройдет согласно намеченному, но без зрителей. Открытый чемпионат США, один из четырех турниров “Большого шлема”, пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

Открытый чемпионат США впервые прошел в далеком 1881 году. Это один из четырех ежегодных турниров “Большого шлема”: Уимблдон, Открытый чемпионат Австралии и Ролангарос. Действующий чемпион Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде - испанец Рафаэл Надаль, в женском одиночном разряде - Бианка Андреско.

Подготовила Варвара Айрапетян