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“Атлетик” на выезде сыграл вничью. И другие результаты

“Атлетик” на выезде сыграл вничью. И другие результаты

 В чемпионате Испании по футболу - в Ла Лиге состоялись несколько матчей 29-го тура.

Как передает Арменпресс, “Эльбар” дома принял клуб “Атлетик” Бильбао. Матч завершился вничью, со счетом 2:2.

В матче, состоявшемся в то же время, “Вальядолид” - “Сельтик” голов не было забито, счет - 0:0.

В этом туре состоятся еще три матча: “Осасуна” – “Атлетико”, “Алавес”  - “Реал Сосьедад” и “Реал” - “Валенсия”.

Ранее “Барселона”, благодаря голам Фатти и Месси, одержала  победу над “Леганес”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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