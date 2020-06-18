“Атлетик” на выезде сыграл вничью. И другие результаты
00:08, 18 Июнь, 2020
В чемпионате Испании по футболу - в Ла Лиге состоялись несколько матчей 29-го тура.
Как передает Арменпресс, “Эльбар” дома принял клуб “Атлетик” Бильбао. Матч завершился вничью, со счетом 2:2.
В матче, состоявшемся в то же время, “Вальядолид” - “Сельтик” голов не было забито, счет - 0:0.
В этом туре состоятся еще три матча: “Осасуна” – “Атлетико”, “Алавес” - “Реал Сосьедад” и “Реал” - “Валенсия”.
Ранее “Барселона”, благодаря голам Фатти и Месси, одержала победу над “Леганес”.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен