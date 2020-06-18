Газета “Айастани Анрапетутюн”: Остерегайтесь пожаров

Летняя жара вызывает много проблем, особенно для пожарных, с июня начинают вспыхивать пожары в лесах, на травяных участках, на зерновых полях, в жилых домах и в других местах. Большинство пожаров происходит из-за безразличия населения, неправильного обращения с огнем, неосторожности.

Сотрудники Кашатахского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах часто проводят встречи с местным населением, дают практические советы. В Бердзоре только в прошлом году вспыхнуло несколько пожаров. На откосах, покрытых деревьями и травами, огонь распространяется очень быстро, становится неуправляемым, и пожарным приходится работать с большим трудом, часто машины не могут приблизиться к горящей местности.

Сотрудники МЧС в очередной раз обращаются к населению, с призывом не разжигать огонь во дворах, на участках. Не сжигать сухую траву. Пожарники всегда готовы помочь населению, если есть необходимость очистить какую-либо территорию. Самовольные исполнители подобных работ будут привлекаться к административной ответственности, будут оштрафованы в размере от пятидесятикратной до ста пятидесятикратной минимальной заработной платы”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.