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Очередная заочная встреча по Нагорному Карабаху состоится до конца месяца: Захарова

Очередная заочная встреча по Нагорному Карабаху состоится до конца месяца: Захарова

Очередная заочная встреча по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта состоится до конца месяца. Как сообщает Арменпресс, об этом на очередном брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сопредседатели находятся в постоянном контакте с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, в прошлом месяце они провели совместную видеоконференцию, на которой обсуждали вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Очередная заочная встреча планируется до конца этого месяца.

Есть понимание, что по мере открытия границ и снятия ограничений на международные сообщения, введённые в связи с коронавирусом, встречи приобретут очный характер», - подчеркнула Захарова.


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