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Слушание по делу Царукяна отложено на сутки

Слушание по делу Царукяна отложено на сутки

В суде общей юрисдикции административного района Шенгавит города Ереван отложено заседание по рассмотрению ходатайства СНБ об аресте лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил адвокат Царукяна Ерем Саркисян.

«Мы попросили время, чтобы ознакомиться с уголовным делом. Судебное заседание продолжится завтра, в 16:30. У  нас нет данных о материалах дела, чтобы представить подробности», - сказал Саркисян.

Гагик Царукян вышел из здания суда и ушел, не ответив на вопросы журналистов.

Служба национальной безопасности представила ходатайство об аресте лидера ППА Гагика Царукяна. 


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