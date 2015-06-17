Предстоящие на 18 июня мероприятия
20:44, Июнь 17, 2020
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- 17.06-20:44 Предстоящие на 18 июня мероприятия
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- 17.06-20:05 Венецианская комиссия представит мнение по КС и вопросу свержения конституционного порядка в Армении
- 17.06-19:00 Кроме запланированных бюджетом средств на строительство дорог будет выделено еще 29 млрд драмов
- 17.06-18:54 Армения не может оставаться равнодушной к проблемам армянской общины Ливана: глава МИД
- 17.06-18:40 Расследуется одно из важнейших дел в новейшей истории Армении: Пашинян о деле ППА
- 17.06-18:22 Пашинян назвал критерии назначения начальника ГШ, директора СНБ и начальника полиции
- 17.06-18:01 По состоянию на 12 июня тест на коронавирус в Армении сдали 55 тыс 849 человек
- 17.06-17:34 Минобороны Арцаха опровергает азербайджанскую дезинформацию об обстреле села
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- 17.06-17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-06-20
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- 17.06-17:11 Около 12 тыс человек оказались в вынужденном простое в результате ЧП: вице-премьер
- 17.06-17:06 Состояние перевезенного на вертолете из Гориса в Ереван 5-летнего ребенка тяжелое
- 17.06-16:56 Пашинян призвал Алиева проявить конструктивный подход и согласиться с его формулой
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- 17.06-16:24 Марукян представил условие присоединения к предложению ППА о создании комиссии НС по COVID-19
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