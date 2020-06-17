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Кроме запланированных бюджетом средств на строительство дорог будет выделено еще 29 млрд драмов

Кроме запланированных бюджетом средств на строительство дорог будет выделено еще 29 млрд драмов

Республики Армения помимо средств, выделенных на строительство дорог из государственного бюджета 2020 года, направит дополнительно 29 млрд драмов.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Геворга Горгисяна.

«Кроме предусмотренный бюджетом Республики Армения 22 млрд драмов, мы планируем в этом году направить только на строительство дорог около 29 млрд драмов. Строительство по субвенционным программам почти вдвое больше», - сказал Папикян.


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