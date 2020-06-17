Армения не может оставаться равнодушной к проблемам армянской общины Ливана: глава МИД

Армения не может оставаться равнодушной к проблемам армянской общины Ливана и находится в постоянном контакте со всеми общественными структурами посредством своей дипломатической миссии. Как сообщает Арменпресс, министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян заявил об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата фракции «Просвещенная Армения» Тарона Симоняна.

Тарон Симонян отметил, что армянская община Ливана сталкивается с довольно серьезными проблемами, в Ливане очень серьезный экономический кризис. Он поинтересовался, окажет ли Республика Армения помощь армянской общине в этом отношении.

«Армения не может оставаться равнодушной к проблемам армянской общины Ливана. Посредством нашей дипломатической миссии мы находимся в постоянном контакте со всеми общественными структурами и будем продолжать этот диалог, мы продолжим следить за дальнейшим развитием событий. Социально-экономическое положение наших соотечественников в Ливане в целом довольно кризисное. Армения была и остается родиной каждого армянина, который хочет жить в Армении. В связи с этим мы продолжим работу и готовим необходимую основу, которая даст возможность реагировать», - сказал министр, отметив, что обратятся к непосредственной помощи, когда будет больше ясности.

Депутат отметил, что турецкое правительство поощряет в Ливане антиармянские настроения, поинтересовался мнением министра по этому вопросу.

Министр ответил, что каждый случай разжигания ненависти содержит в себе опасность. «Любое слово, которое содержит религиозную, этническую, расовую дискриминацию или ненависть, представляет угрозу прежде всего фундаментальным ценностям внутренней стабильности, государственного устройства и социального сосуществования дружественного Ливана. Мы уверены, что ливанское правительство и общественность, а не только ливанские армяне, будут решительно противостоять любым таким проявлениям», - сказал Мнацаканян.