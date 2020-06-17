Расследуется одно из важнейших дел в новейшей истории Армении: Пашинян о деле ППА

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян считает уголовное дело о даче избирательных взяток партией «Процветающая Армения» на парламентских выборах одним из наиболее важных дел в истории третьей республики. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Рассматривается одно из важнейших дел в истории третьей республики, потому что раскрывается организованный институт влияния на волю народа», - сказал Пашинян.

Коснувшись заявлений некоторых оппозиционных сил и партии «Процветающая Армения», что преследование ППА и лидера партии Гагика Царукяна является политическим, а не правовым, Пашинян отметил, что им не нужно использовать уголовное дело, чтобы держать политическую силу под контролем.

«Прежние власти хранили такие уголовные дела, чтобы держать под контролем эти силы, потому что у них были проблемы с легитимностью. У нашего правительства такой проблемы нет. У нашего правительства нет задачи контроля политических сил по уголовным делам», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян добавил, что необходимо запретить деятельность таких политических сил, которые насильственными методами влияют на волеизъявление народа.