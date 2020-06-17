Пашинян назвал критерии назначения начальника ГШ, директора СНБ и начальника полиции

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян отметил, по каким личностным и профессиональным критериям он назначал начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, директора Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна и начальника полиции Ваге Казаряна. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Аркадия Хачатряна.

«Назначение нового начальника Генерального штаба основано на достоинствах его службы. Назначение нового директора Службы национальной безопасности основывается на его работе в качестве исполняющего обязанности главы Государственной контрольной службы, назначение начальника полиции основано на его работе в качестве командующего полицейскими войсками», - сказал Пашинян.